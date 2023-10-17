Kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık, bakın kendini nasıl savundu?

Eskişehir'de tartışma yaşadığı kardeşini 6 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 24 yıla kadar hapis istenen Özgür K., mahkemede yaptığı ilk savunmasında, "Elimde bıçak varken beraber yere yuvarlandık. Bu sırada bıçak kardeşime battı. Özellikle bıçaklamış değilim" dedi.

Geçtiğimiz yıl 29 Eylül'de Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre sürekli tartışma yaşanan Özgür K. (46) ile kardeşi Ozan K. (41) arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda Özgür K. bıçakla kardeşi Ozan K.'yi yaraladı. Yaralanan Ozan K., olay yerinde hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekiplerince gözaltına alınan kardeş katili Özgür K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Özgür K. hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Ozan K.'nin ve tutuklu sanık Özgür K.'nin kardeşi Koray K. müşteki olarak katıldı. Müşteki Koray K. duruşmada maktul ile sanığın kardeşleri olduğu için şikayetçi olmadığını belirtti.

"Kardeşimi özellikle bıçaklamadım"

Mahkemede ilk savunmasını yapan tutuklu sanık Özgür K., kardeşi ile çıkan tartışmada kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın boğuşma esnasında saplandığını belirterek, "Kardeşim olan maktul, ben ve babam aynı evde yaşıyorduk. Kardeşimle aramızda ciddi bir geçimsizlik yoktu. Ben geçmişte bir bar açmıştım fakat parayı kaptırdığım için işi yürütemedim. Bu yüzden ekonomik olarak çok sıkıntıya düştüm. Maktul sürekli bunu önüme getirerek bana huzursuzluk veriyordu. Üzerime çok geliyordu ancak ben mümkün olduğunca maktulü idare etmeye çalışıyordum. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce kardeşim beni sırtımdan bıçaklamıştı, uyuşturucu bağımlısıydı. Bir süre Antalya'da yaşadım. Daha sonra Eskişehir'e geldiğimde kardeşime abilik yapmak istedim. Aynı evde yaşamamıza rağmen çok konuşmazdık. Olay günü de maktul alkollüydü, ben de bir bardak alkol aldım. Sonra alkol şişesini buzdolabına koyduğumda maktul mutfaktaydı. Bana küfür etti, ben oralı olmadım. Salona geçtim. Maktulün bana küfretmesine ilişkin sesleri duyunca babam salona geldi. Maktul de salona gelmişti, bana küfretmeye devam ediyordu. Hatta "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit de ediyordu. Aramızda bundan kaynaklı bir tartışma yaşandı. Maktul elinde 1 litrelik cam şişeyle üzerime koşarak geldi. Ben kendimi korumaya çalıştım. Aramızda itişme yaşandı. Salondaki masanın üzerinde babamın meyve kesmek için kullandığı bıçağı kendimi korumak amacıyla elime alıp rastgele savurdum. Bıçak darbeleri maktule değdi mi hatırlamıyorum. Ben geriye kaçtıkça o üzerime geliyordu. En son üzerime gelince elimde bıçak varken beraber yere yuvarlandık. Bu sırada bıçak maktule battı. Yoksa maktulü özellikle bıçaklamış değilim. Öldürmek ve yaralamak gibi bir kastım yoktu" dedi.

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Tutuklu sanık Özgür K. hakkında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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