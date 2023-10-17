Görenleri hayrete düşürecek olay! Bebeğinin hayatını hiçe saydı!

Bursa'da motosiklet sürücüsü bir baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce yol gitti. Tehlikeli motosiklet yolculuğu diğer sürücüler tarafından tepki topladı.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Görenleri hayrete düşürecek olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan motosikleti görenler şaşırdı. Motosiklet sürücüsü baba, bebeğini arkasına bağlayarak kilometrelerce ilerledi. Motosiklet sürücü bebeğinin hayatını hiçe sayarak trafikte ilerlerken durumu gören vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Yürekler ağıza getiren anlara şahit olan diğer sürücüler o anları saniye saniye cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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