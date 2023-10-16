Eski Belediye Başkanı İntihara Teşebbüs Etti!

Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, göğsüne tabanca ile ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi yakınında meydana gelen olayda Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız (51); tabanca ile göğsüne ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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