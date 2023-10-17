Domuz sanıp silahına sarıldı! Kurşunların hedefi meğer komşusuymuş!

Mersin'in Mut ilçesinde, yaban domuzu olduğunu zannettiği tarafa ateş eden şahıs, komşusunun ölümüne neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kozlar yaylasında meydana geldi. Yaylada yaşayan H.G., bölgede yaygınlaşan yaban domuzları nedeniyle, domuz olduğunu zannettiği tarafa av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Bu sırada evinin önünde duran astsubay emeklisi Ahmet Çelik (71) kurşunların hedefi oldu. H.G. ateş ettiği yere yaklaşınca bahçe komşusu Ahmet Çelik'i kanlar içinde yerde buldu. Yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmaya teslim olan H.G. ise gözaltına alındı. Çelik'in cesedi Mut Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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