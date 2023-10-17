Otel işletmecisi çiftin öldürülmesi ile ilgili davada mahkemeden son karar!

Otel işletmecisi olan amcasını ve yengesini öldüren katil zanlısı 3 yeğenin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme 3 kardeşten 2'sinin 2 kez müebbet hapis, 1 sanığın ise 1 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Öte yandan duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, "Sadece müebbet hapis verilmesine anlam veremiyorum. Ben şu an yavrumun mezarına gidemem. Kızım senin kanını yerde koymadım diyemem. Benim yavrumun evinde duvarlar hala kanlı. Nasıl bir adalet" dedi.

Esenyurt'ta 1 Ekim 2021 tarihinde otoyol kenarında yanar vaziyette bir araç bulunmuştu. Aracın içinde kimse bulunmazken, şoför mahallinde maktul Nuri Yıldız'a ait nüfus cüzdanı tespit edilmişti. Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Avcılar'da bulunan ikametine gidilmiş ancak evin kapısının kilitli olması üzerine çilingirle kapının açtırılmıştı. İçeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Yapılan aramalar sonucu Nuri Yılmaz'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında cinayet zanlılarının Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu belirlenmişti.

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Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktulün yeğenleri tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız ile Mühyettin Yıldız ve müştekiler hazır bulundu. Sanık Ferhat Yıldız SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ferhat Yıldız, "Masumiyetimizi ispatladığımızı düşünüyorum. 2 senedir masum şekilde yatıyoruz. Asıl suçlu biz değiliz. Yanlış yerden bakılıyor. Her şey lehimize çıkmışken hala neden buradayız? Ben yapmadım. Yapmadığım suçu kabul etmiyorum. Yapmadığım hiçbir şeyin cezasını yatmam. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mühyettin Yıldız ve Aleyna Yıldız da, beraatini ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Mühyettin Yıldız ve Ferhat Yıldız hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açılmış ise de, sanıkların eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiklerine ilişkin delil bulunmadığını belirterek sanıkların Esra ve Nuri Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Aleyna Yıldız'ın maktul Nuri Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, Esra Yıldız'ı "kasten öldürme" suçu sabit olmadığından sanığın bu suçtan beraatine hükmetti. Sanıklar Ferhat ve Mühyettin Yıldız'ı "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 4 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu 2 sanığı "mala zarar verme" suçundan da 2 yıl hapse çarptırdı. Öte yandan 3 sanığın da "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve bin 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Sanıklara verilen cezalarda pişmanlık göstermediklerinden indirim uygulanmadı.

Duruşmanın bitmesinin ardından gözyaşları içinde açıklama yapan maktul Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı "İki kişinin öldürülmesinin kararı bu olamaz. Bu planlayarak hunharca yapılan bir cinayet. Sadece müebbet hapis verilmesine anlam veremiyorum. Yavrumun hakkını alana kadar, sonuna kadar gideceğim. Ben şu an yavrumun mezarına gidemem. Kızım senin kanını yerde koymadım diyemem. Benim yavrumun evinde duvarlar hala kanlı. Nasıl bir adalet. Böyle adalet istemiyorum. Ben yavrumun mezar taşını öpüyorum. Onlar diyorlar ki biz içerdeyiz. Ben yavrumun toprağına sarılıyorum. Ben gece 12'de mezara giden bir anneyim. Yavrumun kanı yerde kalmaması için ben adalete güvenmek istedim ama beklediğimiz karar bu değildi. Sonuna kadar gideceğiz. Yavrumun kanını yerde bırakmayacağım. Bütün kadınlar adına, insanlık adına evinde en güvenli olduğu yerden evinin içinden yavrumun ölüsünü aldım. Böyle bir adalet olmaz. Benim yavrum sokakta yanlış yerde değildi. Benim yavrum pijamasını giymiş kocasını beklerken biz kafası kopmuş bir evlat aldık. Benim yavrumu geri getirsinler her şeyimi vereyim" dedi.

Davanın avukatı Eren Serdar ise "Karar kesinlikle istediğimiz gibi değil. Çünkü mahkeme verdiği kararında tasarlama unsurunu göz ardı etti. Bu cinayetlerin plan dahilinde daha öncesinden tasarlanarak işlendiği oldukça açıktır. Mahkeme ne yazık ki bir hukuk garabetine imza atmıştır. Üst mahkemede bu kararın bozulacağına eminiz. Adalet hukuk bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı, 11 Ekim 2021 tarihinde Esenyurt Haramidere mevkiinde otoyol kenarında bulunan araç yanar vaziyette bulundu. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığına ve aracın dış kısmında kan olduğu tespit edilirken, şoför mahallinde maktul Nuri Yıldız'a ait nüfus cüzdanı bulundu. Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesinde bulunan ikametine gidildiği kaydedildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine çilingirle kapının açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğüne ve yapılan aramalar sonucunda Beylikdüzü'nde cesedi bulunan maktul Nuri Yıldız'ın başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybettiğine yer verildi. Soruşturma neticesinde incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi. Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı cep telefonu hatlarının HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine şüphelilerin olay saatinde evde olmadıkları belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheliler, maktul Esra Yıldız'ın bulunduğu konuta girdikleri kamera görüntülerinde ve HTS kayıtlarından tespit edildi. Tespitler sonucunda şüpheliler Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız olduğu belirlendi. Otomobili park edip ayrılan şüphelinin ise Aleyna Yıldız olduğu teşhis edildi. 3 sanık hakkında " tasarlayarak öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası talep edildi.

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