14 yaşındaki çocuğun otomobille macerası cezayla son buldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beyaz renkli Tofaş Kartal marka aracın trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı trafik ekiplerini harekete geçirdi. Aracı durduran motorize ekipler, aracı 14 yaşındaki Y.K. isimli çocuğun kullandığını belirlerken, araç sahibi babasına 8 bin 190 TL ceza yazdı.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde küçük yaştaki çocuğun trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Remzi Güven Caddesi üzerinde önünü kesmek suretiyle aracı durduran Motorize Şahin ekipleri, otomobili üzerinde kimlik bulunmayan ve kimliğini ibraz edemeyen küçük yaştaki çocuğun kullandığını belirledi.
Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobili kullananın 14 yaşındaki Y.K. isimli çocuk olduğu belirlenerek olay yerine çağrılan ailesine teslim edilirken, trafik ekipleri tarafından araç sahibine ehliyeti olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL para cezası uygulandı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)