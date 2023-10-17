Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X, Van'da kurulan "Mobil Deneyim Merkezi"nde tanıtılacak.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin 7 bölgesinde kurulan Mobil Deneyim Merkezi ile tanıtımlarına devam edecek. Van'da da kurulan deneyim merkezine getirilen Anadolu Kırmızısı, Oltu Siyahı ve Gemlik Mavisi renkli 3 TOGG aracı, yarın itibariyle tanıtılmaya başlanacak. Deneyim merkezine gelen vatandaşlar, görevliler tarafından araç hakkında geniş bilgi alabilecek.

Van Valiliği önünde kurulan ve yarın itibariyle tanıtım çalışması yapacak olan deneyim merkezine gelen meraklı vatandaşlar, TOGG'a büyük ilgi gösterdi. TOGG'u yakından deneyimleyen bazı vatandaşlar, araç hakkında bilgi almaya çalıştı. Mobil Deneyim Merkezi yarından itibaren haftanın 7 günü saat 10.00-19.00 arasında ziyaretçi kabul edecek.

"Gurur duyulacak bir eser"

İHA muhabirine konuşan Ali Yıldırım isimli vatandaş; bir aspirine, toplu iğneye hasret kalınan günleri gördüklerini belirtti. Yıldırım, "Türkiye'nin ürettiği bu aracı gördükten sonra bugün ölsek gözümüz arkada kalmaz. Devletimiz var olsun. Üretimi yapanlar sağ olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur duyulacak bir eser" dedi.

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