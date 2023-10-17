Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken araç filosunu da genişletmeye devam ediyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 yılda araç filosunu yaklaşık 2 kat genişletti. 509 yeni aracı envanterine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, araç sayısını bin 165'e çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi 17 ilçedeki alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken araç filosunu da genişletmeye devam ediyor. 4 yılda 509 yeni aracı envanterine dahil eden belediye, araç sayısını bin 165'e yükseltti. 136 hizmet aracı, 84 iş makinesi, 151 ağır vasıta aracı, 55 üst yapılı araç, vatandaşlara en konforlu seyahat hizmetini sunmak içinde 63'ü fosil yakıtlı, 20'si elektrikli 83 otobüs satın alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Yaptıkları çalışmalarda "yüksek verimlilik" ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizin dört bir yanındaki tüm alt ve üstyapı çalışmalarımızı kendi ekip, ekipman ve yine kendi ürettiğimiz temel malzemelerle gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin kendi imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek adına bir çok çalışma yaptık. Bu adımlardan birisi de araç filomuzun güçlendirilmesiydi. 4 yılda 509 yeni araç alarak toplam araç sayımızı bin 165'e çıkardık. Araçları kiralamak yerine satın alarak büyük oranda verimlilik sağladık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Samsun için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Demir, "Büyükşehir belediyesi olarak her alanda "Öncü kent Samsun" vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin güçlenen araç filosu, yapılan her çalışmada bize hız, tasarruf ve verimlilik sağladı. Bu doğrultuda Samsunumuzu bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vizyon projeleri kentimize kazandırmak için gayret, hakkaniyet ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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