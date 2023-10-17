Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 31 Ağustos'ta yayınladıkları, ilan sitelerinin, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğü getiren yönetmeliği ele alarak, "Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Turkuaz Salon'da, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon üyeleri ile bir araya geldi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'in de katıldığı toplantıda, emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarının nasıl önüne geçileceği, hangi adımların atılabileceği, emlakçılık mevzuatında değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken maddeler, yeni bir emlak portalının kurulması gibi konular ele alındı.

"Spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak azmindeyiz"

Bakan Bolat, ticari hayatın sorunsuz ve düzgün işlemesi için önemli olduğunu söylediği kararlar aldıklarını aktararak, "Ticaret Bakanlığı, ekonominin hemen hemen bütün sektörleri ile ilgili. İç ticarette ve dış ticarette düzenleyici denetleyici yetkilere sahip. Bunlardan en önemlilerinden biri de taşınmaz ticaretine yönelik yaptığımız çalışmalar. 5 Haziran 2018 tarihli taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik yaklaşık 5 yıldır uygulamada. Gerek sektör temsilcilerimizden gerekse vatandaşlarımızdan Bakanlığımıza ulaşan talep ve değerlendirmeler kapsamında zaman içinde mevzuat değişiklikleri yapıldı. Bu noktada birlikte çalışarak, taşınmaz ticaretini geliştirmeyi hedefliyoruz. Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan tüm işletmelerin de yetki belgesi alarak çalışmalarını sağlamak kararlılığındayız. İnşallah gayrimenkul sektöründe son zamanlarda yaşanan değer algısından uzak, gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak azmindeyiz. Bu sektörde de diğer sektörlerde olduğu gibi daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa düzenlemesini yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz. Hem makroekonomik politikalarımızda alınan tedbirler hem de bu sektörde ihtiyaç duyulan düzenlemeler vakit geçirmeksizin hayata geçiriliyor" diye konuştu.

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"Yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörlere ve kamuoyuna yaptıkları çağrıların, enflasyonun düşürülmesi ve hayat pahalılığının sona erdirilmesi için talimat niteliğinde olduğunu kaydeden Bolat, "Biz de bu talimat doğrultusunda bakanlık olarak yetkilerimiz dahilinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu vesileyle özellikle tüketici mağduriyetine yol açan uygulamaların önlenmesi ve kayıt dışı çalışmaların engellenmesi amacıyla 31 Ağustos 2023 tarihli düzenlemeyi yürürlüğe koyduk. Bu düzenleme ile ilan platformlarında kolayca yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek ve bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif artışları önlemek gayesiyle 31 Ağustos tarihli yönetmeliğimizle ilan sitelerimize, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğünü getirdik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe girecek ama 31 Ağustos'ta bu yönetmeliği yayınladıktan sonra sektörde olumlu anlamda gelişmeleri görmekten ve fiyat düşüşlerini kaydetmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Zaten önümüzdeki süreçte bu denetimlerle alakalı idari para cezalarının da artırılacağı yasal düzenlemeler yakında gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"Alacağımız daha çok mesafe var"

Bolat, vatandaşların güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suiistimal edilmesine sebebiyet veren satılık konu ilanlarına yönelik inceleme ve denetimler yaptıklarını dile getirerek, "Bunun için ekipler kurduk. Geçen hafta başında kamuoyunda paylaştığımız üzere tamamen kayıt dışı ve manipülatif fiyat artışı amaçlı çaba içinde oldukları tespit edilen 540 kişiye 54 milyon lirayı aşan bir ceza tebliği yapıldı. Bu denetimlerimiz daha hızlı bir tempoda devam edecek. Denetime ayırdığımız kadroların sayısını daha da artırıyoruz. Ticaret Bakanlığı hayata geçirdiğimiz bu tedbirlerin siz sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanmasını ve yapılan denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında olumlu etkiler meydana getirmesinden ve vatandaşlarımızın bu gelişmelerden dolayı bizlere ilettiği memnuniyetten kıvanç duyuyoruz. Alacağımız daha çok mesafe var. Piyasaların tabanının normale dönmesi ve alım-satım işlemlerinin artık istikrarlı bir şekilde rekabetçi piyasa ortamında yapılması, devletin vergi kaybına yol açan kayıt dışılığın engellenmesi, kayıtlı olup emlak ticari ile meşgul olanların kayıt dışılıktan dolayı mustarip olmaması yolunda çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. İhtiyaç duyulması halinde başka tedbirler de Ticaret Bakanlığımız tarafından hemen alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.

TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan ise burada yaptığı konuşmada, 31 Ağustos'ta Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliği "şahane" olarak niteleyerek, "Ancak dünyada da bunun örnekleri var. Hiçbirimiz istemiyoruz ki bizim müşteri bilgilerimizi bir emlak portalına yüklensin. Amerika bunu yaşadı. Amerika'da bu portalların hepsi bu envanterleri alarak emlakçılığa başladı. Dolayısıyla dünya bunları yaşadı. Biz istiyoruz ki bakanlığımızın bünyesinde bize bir arayüz kurulsun. Biz bütün bilgilerimizi, müşteri bilgilerimizi bu arayüze yükleyelim. Siz de bize bir kod üretin. Biz o kodla emlak portallarına girelim. Emlak portalları bizim müşteri veritabanımıza sahip olmasın. Bakanlığımız, devlet sahip olsun" dedi.

Yönetmeliğin işleyebilmesi için emlak portallarının yönetmeliğe uygun arayüzü geliştirmesi gerektiğini belirten Taylan, "Mesela bugün 17 Ekim. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Şu ana kadar hiçbir emlak portalı ne bir bilgilendirme yaptı, ne de bir arayüz yaptı. Geçmiş Hazine ve Maliye Bakanlığının o yönetmeliğine zaman isteyerek, zaman isteyerek bekletip durdular. Bu portalların en büyük özelliği bu: Sürekli zaman isterler. Yazılım yapıyoruz derler. O işi soğutarak beklemeye aldırırlar. Vatandaş çok büyük sıkıntıda. Devasa fiyatlar var. 10 kat arttı fiyatlar. Kiralar deli rakamlara ulaşmış. Televizyonda birbirlerini öldürenler, yaralayanlar var. Türkiye bunu hiç yaşamadı. Hükumetimiz çok iyi şeyler yapıyor ama ucu açık kaldığında istismara sebebiyet veriyor. 13 gün var ama emlak portalları o yönetmeliğe uygun bir adım atmayacak. Hiçbiri bir çalışma yapmadı. Ben buraya gelirken tekrar bir kayıt gireyim dedim "acaba bir çalışma yaptılar mı?" diye. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Toplantı, basına kapalı şekilde devam etti.

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