Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim merkezlerinden Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticiler, narenciyenin dalında kaldığını söyledi.

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Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticiler, narenciye ürünlerini toplayacak işçi bulamadıklarını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim merkezlerinden Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticiler, narenciyenin dalında kaldığını söyledi. Erkenci mandalina kesiminin yaklaşık 20 gün önce başladığını anlatan üreticiler, 5 TL'ye kadar alıcı bulamayan mandalinanın kilosunun marketlerde çok yüksek fiyatlardan satıldığını ifade etti.

Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

"Ürünümüzü ağaçtan toplatamıyoruz"

Erzin'de çalıştıracak işçi bulmakta zorlandığını söyleyen tüccar Maşallah Özdil, "Ülkemizde üretilen narenciyenin hem kalitesi, hem aroması açısından gerek Erzin mandalinası gerekse portakalı ne yazık ki dalında kalmak üzere. Ucuza gittiğini bir kenara bırakalım, ürünümüzü ağaç başından toplatamıyoruz. Nedeni ise işçi sıkıntısı. Yetkililer hasat öncesi planlama yapmadığından dolayı işçi bulamıyoruz. Bununla birlikte işçiyi bulsan bile barındıracak yer bulamıyoruz. 6 Şubat depreminin ardından birçok evler ağır hasar aldı ve akabinde yıkımı gerçekleşti. Daha sezonun başındayız bu sıkıntıyı çekiyoruz, önlem alınmazsa ilerleyen zamanlarda daha çok sıkıntı çekeceğiz" dedi.

Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

Özdil, bu sıkıntıların yanında bir de hırsızlıkla baş etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sağdan soldan gelen, ne olduğu belirsiz insanlar bahçeye girip talan ediyor. Malımızın dalında kaldığına mı yanalım yoksa çalınıp gitmesine mi" ifadesini kullandı.

Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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