Şanlıurfa'da 8 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyip, Dicle Elektrik ekibine saldırdılar!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız elektrik dağıtımı vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadele etmeyi sürdürüyor.

YAYINLAMA
Google News
Şanlıurfa'da 8 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyip, Dicle Elektrik ekibine saldırdılar!

Dicle Elektrik saha ekipleri yeni bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa'da 8 milyon liralık ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verilen kaçak trafoları teslim almak üzere bölgeye giden ekipler mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Jandarma ekiplerine de taşlarla saldıran mahalleliler, kaçak tespitinde kullanılan dron ile görüntülendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız elektrik dağıtımı vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Kaçak elektrik teftişi esnasında zaman zaman şiddete maruz kalan Dicle Elektrik ekipleri, son olarak Şanlıurfa'da 8 milyon lirayı bulan elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama aboneleri tarafından saldırıya uğradı. Kaçak trafolarına el konulmasını önlemek için Dicle Elektrik ve jandarma ekiplerine saldıran şahısların bazıları traktör römorklarına yüklenen, bazıları ise duvar örülü alanlara gizlenen 6 trafosuna el konuldu. Saldırı anı kaçak tespitinde kullanılan dronlar tarafından anbean kaydedildi.

Şanlıurfa'da 8 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyip, Dicle Elektrik ekibine saldırdılar!

Görevlilere ve jandarmaya taşlarla saldırdılar

Dicle Elektrik ekipleri, çıkan haciz kararını yerine getirmek için merkez Eyyubiye İlçesine bağlı kırsal Dilimli ve Yağmurlu mahallelerine gitti. Herhangi bit engellemeye karşı jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda bekleyen mahalleli taşlarla görevlilere ve jandarmaya saldırmaya başladı. Jandarmanın kontrolü sağlamasının ardından söz konusu trafolar tek tek toplandı.

Traktör römorkuna yükleyip duvarla gizlediler

Yaklaşık 7.800 kVA gücünde olan 6 kaçak trafodan bazılarının traktör römorkuna yüklü halde olduğu, bazılarının ise duvar örülmüş yerlerde yerden görünmeyecek şekilde gizlendiği dikkat çekti. Saldırı anları trafolara el konulma anını tespit etmek için burada bulunan dronlar tarafından havadan kayıt altına alındı.

Şanlıurfa'da 8 milyon liralık elektrik borcu ödenmeyip, Dicle Elektrik ekibine saldırdılar!

Son 1 haftada 30 kaçak trafoya el kondu

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak tüketimi engellemek için çalışmalarını sıklaştırırken saha ekipleri, teknolojik imkanlardan da yararlanarak son 1 hafta içerisinde 30 adet kaçak elektrik trafosuna el koydu. El konulan kaçak trafolar ile normal şartlarda kırsalda yaklaşık bin 500 konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği bildirildi.

Borcunu ödeyen abonelerin hakları korunacak

Kaçak elektrikle mücadeleye dün olduğu gibi bugün de devam ettiklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Yaptığımız diyalog çağrılarına ve görüşme taleplerine yanıt verenlerin oranı bu sezon çok düşük kaldı. Şirket olarak kullandığı elektriğin borcunu ödememekte ısrar eden tarımsal sulama aboneleriyle ilgili yasal çerçevede gerekirse haciz yoluna gitmekten çekinmeyeceğiz. Bunun yanında kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen abonelerimizin haklarını korumak için de kaçak tüketimle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!

Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sahra hastanesi kurmaya hazırız!

Erzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyorErzin’de narenciyeler dalında kaldı! Üreticiler ürünlerini toplayacak işçi bulamıyor

İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!

Esenyurt’ta hareketli saatler! Spor salonuna kurşun yağdırdılar!Esenyurt’ta hareketli saatler! Spor salonuna kurşun yağdırdılar!

İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldiİsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi

İstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyorİstanbul ayaklandı İsrail'in katliamına sessiz kalmadı binlerce kişi İsrai'lin İstanbul başkonsolosluğu önüne akın ederek protesto ediyor

İsrail vahşeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı: 1000 'den fazla ölüİsrail vahşeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı: 1000 'den fazla ölü

Erdoğan'dan İsrail hastane katliamına çok sert tepki: İsrail en temel insani değerlerden yoksun, tüm insanlık harekete geçmelidirErdoğan'dan İsrail hastane katliamına çok sert tepki: İsrail en temel insani değerlerden yoksun, tüm insanlık harekete geçmelidir

İsrailli alçak bakandan alçakça açıklama: "Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdırİsrailli alçak bakandan alçakça açıklama: "Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'İslam Memiş, altın için fiyat vererek yeni tahminde bulundu! 'O fiyatı mutlaka görecek'

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de saman balyalarının arasında umuda yolculuk yarıda kaldı!
Çanakkale’de saman balyalarının arasında umuda yolculuk yarıda kaldı!
İtfaiye nefes kesen operasyonla, yaralanan orman işçisine müdahale etti!
İtfaiye nefes kesen operasyonla, yaralanan orman işçisine müdahale etti!
Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde silahlar sesleri yükseldi! Motosikletle gelen şahıslar dönerci dükkanını taradı!
Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde silahlar sesleri yükseldi! Motosikletle gelen şahıslar dönerci dükkanını taradı!
Anne ve babası suç duyurusunda bulundu: "4 yaşındaki çocuk şımardığı için belediyenin anaokulundan atıldı"
Anne ve babası suç duyurusunda bulundu: "4 yaşındaki çocuk şımardığı için belediyenin anaokulundan atıldı"
Son Haberler
Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor
Joe Biden İsrail'in alçak hastane saldırısını böyle savundu: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor
Sanat camiasının ünlü isimlerinden katil İsrail'e lanet yağdı: 'Kana, vahşete doymadın'
Sanat camiasının ünlü isimlerinden katil İsrail'e lanet yağdı: 'Kana, vahşete doymadın'
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi basın toplandısında konuştu: "Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasını reddediyoruz"
Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!
Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!
Burdur’da akıl almaz kaza! Yola fırlayan domuza çarpan araç taklalar atarak şarampole uçtu!
Burdur’da akıl almaz kaza! Yola fırlayan domuza çarpan araç taklalar atarak şarampole uçtu!
Sinirine hakim olamadı! Tartıştığı eşine kızdı, evini yaktı!
Sinirine hakim olamadı! Tartıştığı eşine kızdı, evini yaktı!
Çok Okunanlar
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
İsrailin savaş suçu işleyerek Gazze'de hastaneyi bombalamasının ardından Türkiye ve dünya peş peşe tepkiler geldi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail'deki zor anları! Sirenler çalınca yerlere yattılar!
Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"
Uzmanlar bilgilendirdi: "İdrar kaçırma sorunu normal karşılanmamalı"
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
İsrail'in hastane saldırısı sonrası İstanbul'da vatandaş sokaklara döküldü!
Esenyurt’ta hareketli saatler! Spor salonuna kurşun yağdırdılar!
Esenyurt’ta hareketli saatler! Spor salonuna kurşun yağdırdılar!
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde