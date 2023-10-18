Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"

Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacağını bildirdi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"

"ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:"Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır”

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