Burdur’da akıl almaz kaza! Yola fırlayan domuza çarpan araç taklalar atarak şarampole uçtu!

Burdur'da Tefenni-Korkuteli Karayolu'nda domuza çarpan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tefenni-Korkuteli Karayolu 14. Kilometresi Yaylaköy-Manca köyü tali yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nebi Büyükkeleş idaresindeki 07 RB 889 plakalı SUV otomobil yolda seyir halindeyken yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Süleyman Arslan, Mustafa Arslan, Mustafa Tunç, Nebi Büyükkeleş ve İsmail Arslan ambulans ile Tefenni ve Karamanlı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu diğerlerine göre ağır olan Süleyman Arslan (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin çarptığı yaban domuzu ise telef oldu.

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