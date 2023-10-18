İtfaiye nefes kesen operasyonla, yaralanan orman işçisine müdahale etti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kesim sahasında çalışan Yusuf Varış isimli işçi, kestiği ağaç dalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yoldan yaklaşık 50 metre aşağıdaki kesim işçisi, Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından yola çıkarıldı.
İTFAİYE EKİBİNDEN NEFES KESEN OPERASYON
Olay, Manavgat Beydiğin Mahallesi Demirkapı Tüneller Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kesim sahasında kesim işçisinin geçirdiği iş kazası sonucu yaralandığı ihbarı Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve Taşağıl Orman İşletmesi ekiplerini harekete geçirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kesim işçisi Yusuf Varış'ın yoldan yaklaşık 50 metre aşağıda kesim yaptığı sırada kestiği dalın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını belirledi. Aşağıya yaralanan işçinin yanına inen İtfaiye kurtarma ekipleri, sedye üzerine koyup sıkıca bağladıkları yaralı işçiyi halat yardımıyla yukarı çıkardı. Yaralanan Yusuf Varış, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)