Çanakkale’de saman balyalarının arasında umuda yolculuk yarıda kaldı!

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda saman balyaları yüklü kamyon kasasına gizlenmiş 27 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonda 7 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde kaçak göçmen ve organizatörlere geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eceabat'ın Küçükanafartalar köyü Kireçtepe Jandarma Şehitliği mevkiinde düzenlenen operasyonda 22 FL 696 plakalı kamyon durduruldu. Kamyon kasasında saman balyaları arasına gizlenmiş 7'si kadın, 9'u erkek, 5'i erkek çocuk, 5'i kız çocuk olmak üzere 26'sı Afganistan ve 1'i İran uyruklu toplam 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere öncülük eden 34 CDK 805 ve 34 ELE 853 plakalı araçlar ile göçmen kaçakçılığı yapan organizatörler F.M., E.Ö., D.Y., R.A., R.J., M.M. ve İ.E.K. gözaltına alındı. Operasyondaki 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. Organizatörlerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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