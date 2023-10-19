Oto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izledi

Bursa'da hırsızlık şüphelisi bir kişi park halindeki otomobile girip, 20 bin lira ve kredi kartlarını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri de ihbar üzerine oto faresini adım adım takip ederek yakaladı.

OTO FARESİ POLİSİN TAKİBİ SONUCUNDA KISKIVRAK YAKALANDI

Merkez, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan Fatih S., aracını evinin bulunduğu sokaktaki otoparka park etti. İşe gitmek için yatağından kalkan Fatih Ş., bindiğinde otomobilinde bıraktığı kredi kartı, 20 bin lira para ve malzemelerinin araçta olmadığı fark edince durumu hemen polise bildirdi. Mağdur adamın imdadına yetişen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Amirliğine bağlı ekipler, inceledikleri güvenlik kamerasında çok sayıda suç kaydı bulunan S.K ve M.K'yı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri adım adım takip ettiği iki şüpheliyi düzenlendikleri operasyonla yakalamayı başardı. Çalınan malzemeleri de bulan ekipler gerekli işlemlerin ardından mağdur olan Fatih S.'ye teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli ise, adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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