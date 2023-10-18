Kestiği ağaç eceli oldu! Hisarcık’ta bir şahıs kestiği meşe ağacının altında kaldı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 44 yaşındaki 2 çocuk babası Halil Dertli, Kovacık mevkiindeki arazide kestiği meşe ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kestiği ağaç eceli oldu! Hisarcık’ta bir şahıs kestiği meşe ağacının altında kaldı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği meşe ağacının altında kalan Halil Dertli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası Halil Dertli, Kovacık mevkiindeki arazide ağac kesimi yapıyorken, kestiği meşe ağacının altında kalarak yaralandı. Ağır yaralı halde Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine getirilen Halil Dertli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Dertli'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kestiği ağaç eceli oldu! Hisarcık’ta bir şahıs kestiği meşe ağacının altında kaldı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kestiği ağaç eceli oldu! Hisarcık’ta bir şahıs kestiği meşe ağacının altında kaldı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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