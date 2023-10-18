Kestiği ağaç eceli oldu! Hisarcık’ta bir şahıs kestiği meşe ağacının altında kaldı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği meşe ağacının altında kalan Halil Dertli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası Halil Dertli, Kovacık mevkiindeki arazide ağac kesimi yapıyorken, kestiği meşe ağacının altında kalarak yaralandı. Ağır yaralı halde Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine getirilen Halil Dertli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Dertli'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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