Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!

Bankaların işletmelere uyguladığı 0.49 ile 0.79 aralığındaki kredi komisyonlarını geçtiğimiz hafta yüzde 3,5 oranına yükseldi. Komisyon ücretinin 6 artırılması esnafı çileden çıkarırken, bunun enflasyonu da yükselteceği belirtiliyor.Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş bu ödemelerle hayal kırıklığına uğradı. Kredi kartı komisyon ücretleri esnafın belirli bükerken uzmanlar bankaların yüksek komisyon oranlarının ve uzun vadede geri ödeme yapmalarının enflasyonu artırdığını işaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Can Polat'ın haberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda bankaların işletmelere uzun süredir uyguladığı 0.49 ile 0.79 aralığındaki kredi komisyonlarını geçtiğimiz hafta %3,5 oranına yükseldiği belirtildi.

KOMİSYON ARTTIKÇA ENFLASYONDA YÜKSELİYOR

Günümüzde pek çok kişinin kredi kartı ile ödeme yaptığı düşünülürse pos cihazlarının alınan komisyon ücretlerinin 6 kata kadar artması esnafı da çileden çıkarttı. Alınan faiz kararına paralel olarak 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararı ile birlikte Tüketici Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselmiş ve esnaf odaları bankaları "emeksiz ortak" olmakla suçlanmıştı.Alınan kararın uygulandığı tarih itibariyle birçok işletmeye aktarılan bankalar ile olan vatandaşlar rekor düzeyde bir iptal talebi ile karşı karşıya kaldı. Yeni komisyon oranları göz önüne alındığında kazançlarının büyük bir kesintiye uğradığını belirten işletme sahipleri, söz konusu değişikliklerin ardından ürün, mal ve hizmet bedellerine zam yapılma yolunu seçiyor.

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Bu kapsamda birçok kişi kredi kartı ile alışveriş yapma seçeneğini de kaldırmayı tercih ediyor.

YÜKLÜ CEZALAR GELİYOR

Bankalar kesilen yüksek komisyon oranları doğrultusunda iş yerlerine havale/EFT ile alışveriş yapılmasını tercih ediyor.

Bu kapsamda IBAN adreslerine gönderilen ücretler ile yapılan ödemeler dikkat çekerken müşteriler para transferi ile alınan ürünün ve hizmet bedelinin iş yerini aktarılma durumunda söz konusu bankanın ticaretten bir komisyon alamadığını belirtiyor.İzlenen bu yöntemin kayıt dışı ekonomi olduğunu belirten Uzmanlar söz konusu kazancın vergiye yansıtılmama tehlikesi göz önüne alındığında yüklü tutarda ceza kesilebileceğinin altını çiziyor.

PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunum ile birlikte parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. Faiz oranına istenilen seviyeye gelene kadar artırma yoluna gidileceğini belirten Erkan'ın açıklamaları üzerine 26 Ekim tarihinde alınacak Faiz kararlarında nasıl bir yol izleneceği de merak ediliyor. Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki tartışmaları devam ederken beklentilerin gerçekleşmesi durumunda politika faizlerinin %30'a yükseltilmesi ile birlikte 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak Kredi kartı aktif faiz tutarının %3,71'e yükseleceği aktarıldı. Tüm bunların yanı sıra bankaların sunduğu bir diğer kredili ürün olarak bilinen kredili mevduat hesapları ve nakdi avans işlemleri de tahsil edilecek aylık faiz tutarı ile birlikte %4,47 oranını yükselecek.Merkez Bankası'nın OVP'de yer alan hedefleri yakalamak için 2024 yılında da yeni faiz artırımlarına gitmesi beklenirken, Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla kredi kartı kullanımında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor.

SON 20 YIL İÇİNDEKİ EN YÜKSEK RAKAMLAR

PPK kararlarının yansımasının kredi kartı ile sınırlı kalmadığı belirtilirken KKM'den çıkışları hızlandırabilmek amacıyla maliyetleri karşılamak adına bireysel ve ihtiyaç kredi faizlerinin de %60'a yükseldiği aktarıldı. Mevduat faizleri ise %50 sınırına yükseldi. Yapılan artışlara bakıldığında Türkiye'de 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olduğu belirtilirken alınacak yeni faiz artırımı kararı ile birlikte bankaların kredi sınırlarının daha da yukarı çıkabileceği aktarıldı.

Kaynak: 7 haber

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