Antalya’da hareketli dakikalar! Çeşme hortumunu alan, yanan otobüse koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki servis otobüsü trafik lambalarında yanmaya başladı. Otobüs, çevredeki esnaf ve itfaiyenin müdahalesi sayesinde tamamen yanmadan söndürüldü. Olay sırasında otel servis otobüsü içerisinde şoför dışında 3 otel çalışanının bulunduğu, otobüsün yanmaya başlamasıyla birlikte otobüsten inerek söndürme çalışmasına yardım ettiği bildirildi.
YANGINI GÖREN SÖNDÜRMEYE KOŞTU
Olay, Sarılar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Sarılar istikametinden gelip Çakalderesi istikametine giden Yakup Kabakoğlu'nun kullandığı 07 C 75092 plakalı servis otobüsü, Kavaklı Kavşağı'na yaklaştığı sırada arkasında bulunan motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs şoförü ve otobüste bulunan 3 otel çalışanı otobüsten inerken, dumanları gören yol kenarındaki esnaf yangın tüpleriyle otobüse müdahalede bulundu. Bazı esnafın da iş yerlerindeki çeşmelere taktıkları hortumlarla yangına müdahalede bulunduğu gözlendi.
Zaman zaman patlamalara sahne olan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda otobüsün iç kısmına ulaşmadan söndürüldü. Yangın anı vatandaşların cep telefonlarına ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)