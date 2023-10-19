Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! Bu iller 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nın PAT saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Havalimanımızda yapımı devam eden "Ordu - Giresun Havalimanı PAT saha onarımı ve Apron genişletilmesi işi" çerçevesinde havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Antalya’da hareketli dakikalar! Çeşme hortumunu alan, yanan otobüse koştu
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Dolandırıcıların yeni oyunu! Sakın bu mesajlara kanmayın!
Anneanne ve torunu aynı üniversitede: "Bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu"
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı açıkladı: “Sessiz hırsız osteoporoz hastalığı kemikleri çalıyor”
MEB, sınav takvimini güncelledi! İşte 2023-2024 yılı sınav tarihleri
AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!
Karabük'te muhtarlar günü buruk kutlandı
Denizli'de sokak ortasında kadın kavgası! Saçından tutup dakikalarca yerde sürükledi, İşte o anlar!
Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!
MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!
Misafir geldiği evin sokağına arabasını park eden adam, hayatının şokunu yaşadı!
Bir hata bir ömre mal oldu, 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi
Oto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izledi
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)