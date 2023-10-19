Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! Bu iller 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle belirlenen tarihler arasında kapalı olacak, işte o tarihler...

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Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! Bu iller 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nın PAT saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Havalimanımızda yapımı devam eden "Ordu - Giresun Havalimanı PAT saha onarımı ve Apron genişletilmesi işi" çerçevesinde havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! 12 gün uçak trafiğine kapatılacak

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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