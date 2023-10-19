Uçakla yolculuğa çıkacak olanlar bu tarihlere dikkat! Bu iller 12 gün uçak trafiğine kapatılacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı saha onarımı ve apron genişletilmesi çalışmaları nedeniyle belirlenen tarihler arasında kapalı olacak, işte o tarihler...