Öğrencisinin boğazına kaçan portakalı heimlich manevrasıyla çıkardı!

Uşak'ta bir ilkokulda öğrencisinin boğazına kaçan portakalı nöbetçi öğretmen heimlich manevrasıyla çıkardı.
Uşak'ta merkezde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda 3. sınıf öğrencilerinden birinin boğazına koridorda koşarken yediği portakal boğazına takıldı.
Boynunu tutan öğrencisini fark eden nöbetçi öğretmen Nilgün Aytekin Kara, heimlich manevrasıyla kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşımda yapılan açıklamada "Öğretmenimiz ilk yardım eğitimiyle hayat kurtardı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Merkezi'nden eğitim alan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğretmeni Nilgün Aytekin Kara, teneffüste boğazına portakal takılan öğrenciyi heimlich hayata döndürdü" ifadeleri kullanıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)