Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı. Kaçan kamyon sürücüsü çok sayıda araca çarptıktan sonra yakalandı

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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

"Dur" ihtarına uymayan kaçan kamyon sürücüsü çok sayıda araca çarptıktan sonra yakalandı.

Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı.Polislerin "dur" ihtarına uymayan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

9 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uygulama noktasında ekip aracına çarpma sonucunda; biri polis, biri de bekçi olmak üzere 2 kişi ağır; biri bekçi, 6’sı da sivil olmak üzere toplam 7 kişi ise hafif yaralanmıştır. Olayda yaralanan 9 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Haber 7

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