Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Victor 3 Mayıs 1998 tarihinde Venda Nova do Imigrante şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Donna Bravim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Victor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK yapmaktadır. Joao Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Casa Pia AC futbol takımında oynamaktadır. Casa Pia AC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Victor'nin Casa Pia AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2017 yılında Santos FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Alverca

1 Eylül 2020 yılında Casa Pia

30 Haziran 2021 yılında Alverca

6 Temmuz 2021 yılında Casa Pia

Joao Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Victor şuan Casa Pia AC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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