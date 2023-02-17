Yuki Soma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Soma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Soma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Soma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Soma 25 Şubat 1997 tarihinde Chofu, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 相馬 勇紀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Soma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuki Soma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Casa Pia AC futbol takımında oynamaktadır. Casa Pia AC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yuki Soma'nin Casa Pia AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuki Soma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Soma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuki Soma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Soma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Waseda Univ.

29 Haziran 2018 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2019 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2019 yılında Nagoya Grampus

7 Ağu 2019 yılında Kashima Antlers

31 Ocak 2020 yılında Nagoya Grampus

20 Ocak 2023 yılında Casa Pia

30 Haziran 2023 yılında Nagoya Grampus

Yuki Soma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Soma şuan Casa Pia AC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yuki Soma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nunota SC, Mitsubishi Yowa SC, Waseda University

Japonya takımında 24 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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