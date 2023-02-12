Jordan Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Jones 24 Ekim 1994 tarihinde Redcar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jordan Lewis Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Jones Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Jordan Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wigan Athletic futbol takımında oynamaktadır. Wigan Athletic takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jordan Jones'nin Wigan Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Jones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JJordanjones11

http://www.instagram.com/jordanjones45/

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Jordan Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jordan Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boro U18

1 Temmuz 2012 yılında Boro U21

13 Şubat 2015 yılında Hartlepool Utd.

31 Mayıs 2015 yılında Boro U21

27 Kasım 2015 yılında Cambridge Utd.

3 Ocak 2016 yılında Boro U21

1 Temmuz 2016 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2019 yılında Glasgow Rangers

29 Ocak 2021 yılında Sunderland

31 Mayıs 2021 yılında Glasgow Rangers

4 Ağu 2021 yılında Wigan

31 Ocak 2022 yılında St. Mirren

17 Mayıs 2022 yılında Wigan

19 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

6 Şubat 2023 yılında Wigan

Jordan Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Jones şuan Wigan Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jordan Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 14 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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