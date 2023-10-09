Kahramanmaraş’ta sınır dışı edilen yabancı uyruklu adam tekrar ülkeye giriş yaparak arkadaşını bıçakladı!

Kahramanmaraş'ta 5 ay önce bıçaklı yaralama olayına karışan ve daha sonra sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahıs, kaçak yollarla tekrardan ülkeye giriş yaptı ve bu sefer de arkadaşını bıçakladı.

Kahramanmaraş'ta iki kez bıçaklama yaralama olayına karışan A.Ş. (18), Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi tarafından 5 ay önce sınır dışı edilmişti.

Aynı şahıs, kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak tekrardan bıçaklı yaralama olayına karıştı. Uyuşturucu madde içen arkadaşını bıçaklayan A.Ş., mahalle bekçilerinin çalışması sonrası yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı yaralama suçundan adli işlemi yapılan yabancı uyruklu şahıs, tekrardan sınır dışı edilmek üzere Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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