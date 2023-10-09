Sinop'ta gözü dönen koca dehşeti yaşattı! Eski eşine ateş etti, başka kadını yaraladı!

Sinop'ta eski eşine silahla ateş açan ancak onun yanındaki kadını yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 09.30 sıralarında İncedayı Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kalafat (50), boşandığı eski eşi Sinem G.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı. Bu sırada pazardan dönen eski eşini gören şahıs, saklandığı arabanın arkasından ona ateş etti. Kurşunlardan biri eski eşinin yanında bulunan Ö.S.'ye denk geldi. Bacağına kurşun isabet eden kadın yere yığılırken, Fatih Kalafat daha sonra silahıyla kendi kafasına sıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da şehir merkezini domuzlar bastı, ilçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Yaptığı ağır trafik kazası, Kongreye gitmesine engel olamadı!

EYT’den emekli oldular, İlk paralarıyla 3 bin kişiye mevlit okutup, yemek dağıttılar

Haberin Devamı

Tarlada 5 lira, markette 30 liraya kadar çıkıyor!

İstanbul’da okula gitmeyip, dilenen çocuklar tek tek toplatıldı!

Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları

İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi! ’Kafes Operasyonu’nun 20 şüpheli adliyede

Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!

Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?

CHP'de kavgasız kongre yok, İstanbul kongresinde il başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma esnasında arbede yaşandı

İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor, bir çok sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor

(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir

Hamas'ın İsrail'in kentlerine sızması operasyonu sonrası dünya gündemine çok konuşulacak görüntüler düştü, işte o görüntüler

Başkan Erdoğan: Ateşe körükle gitmenin anlamı yok, Türkiye sükunet içinde elinden geleni yapmaya hazırdır

Böyle baba olur mu? Ağlayan bebeği defalarca yerden yere vurdu canice canına kıydı

Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'

Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'

İYİ Parti'de Yavaş krizi patlak verdi! 81 il kararı partiyi karıştırdı, Ankara il başkanı istifa etti

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'nin A takımı olarak bilinen, MYK belirlendi listede dikkat çeken isimler yer aldı