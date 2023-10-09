Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

Erzurum'da doğal şifa kaynağı olan kuşburnunun hasadıyla birlikte değerlendirilme aşamaları da başladı. Köylerde toplanan kuşburnuların değerlendirilmesi için hummalı bir çalışma var.

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Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

Erzurum'da doğal şifa kaynağı olan kuşburnunun hasadıyla birlikte değerlendirilme aşamaları da başladı. Köylerde toplanan kuşburnuların değerlendirilmesi için hummalı bir çalışma var.

BÜYÜK ÖZENLE TOPLANAN KUŞBURNULAR KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE SAKLANIYOR

Yöre halk tarafından toplanan kuşburnu, ustaların elinde marmelat, reçel, kurutma ve çay gibi çeşitli ürünlere dönüşüyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde de eşsiz doğal güzellikleri arasında yetişen kuşburnu, bölgenin şifa deposu olarak kabul ediliyor. Toplanan kuşburnular kaynatılarak marmelat ve şurup yapılıyor, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Bu işlem, geleneksel yöntemlerle ve usta ellerde gerçekleştiriliyor, böylece doğal ürünlerin lezzeti ve sağlığa olan katkısı korunuyor. Uzundere halkı, bu yüksek değere sahip kuşburnu hasadıyla hem ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sağlıklı bir şekilde beslenmelerini destekliyor. Bu geleneksel ürünler, bölgeye özgü tatlarını ve zengin doğal kaynaklarını koruma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor.

Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

C ve E vitamini, fenolikler, karotenoidler, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri içeren iyi bir fitokimyasal kaynağıdır. Kuşburnu ülkemizde daha çok çay ve marmelat olarak tüketilir. İçeriğinde çeşitli vitamin ve mineraller barındıran, enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olabilen kuşburnu; B vitamini açısından zengin olması nedeniyle enerji metabolizmasında, sinir sisteminde, büyüme ve gelişmede de etkilidir.

Kuşburnu çayı antioksidan özellikler sergileyen iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kuşburnunun işlenmesi ve kurutulması içeriğindeki C vitamininin bir kısmını yok eder. Kuşburnu çayı, kuşburnunun sıcak su ile demlenmesiyle hazırlanır. Demleme koşulları, antioksidan bileşiklerin ekstraksiyon hızını etkileyebilir.

Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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