Yaptığı ağır trafik kazası, Kongreye gitmesine engel olamadı!

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz cuma günü Ankara'da partisinin kongresine katılmak için aracıyla yola çıkmış Polatlı'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü. Yıldırım'ın taburcu olduktan sonra Bilecik'e dönmesi planlanırken Ankara'ya gitti.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ YOLUNDAN DÖNMEDİ
Yıldırım, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek olan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla cuma sabahı yola çıkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası karşı taraftar 1 kişi ağır yaralanırken, Yıldırım'ın taktığım emniyet kemeri kazayı yara almadan kurtulması neden oldu.
Göğsünde ağrı olan Yıldırım, tedbir amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yıldırım çekilen filmleri temiz çıkınca hastaneden taburcu edildi. Bilecik'e dönmesi planlanan Yıldırım, hastane çıkışı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi katıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)