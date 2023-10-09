EYT’den emekli oldular, İlk paralarıyla 3 bin kişiye mevlit okutup, yemek dağıttılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde EYT'den emekli olan 20 kişi, Mevlit okutarak 3 bin kişiye yemek dağıttı. Mutlulukları halkla paylaştıklarını dile getiren emekliler, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi çok mutlu etti" dediler.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Hallı köyünde yaşayan 20 arkadaş, erken emekli olunca büyük mutluluk yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan 20 arkadaş bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı Hallı köyünde, tüm çevre köyleriyle beraber yaklaşık 3 bin kişiye yemekli mevlit yaptılar. Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara imece usulü yapılan yemekler, etli pilavı halka ikram edildi.

Yasa çıktıktan sonra 15 Mart'ta SGK'ya emeklilik için başvuru yaptığını ve emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Ekrem Uludağ (54) "Biz EYT'den 20 arkadaş emekli olduk. Böyle çevre köylüleri davet ederek organizasyon düzenledik. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Bütün köylüleri tavsiye ediyoruz. Birlik beraberlik içinde yaparak güzel oldu" diye konuştu.

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayali tarifi olmadığını belirten Celal Sarkın (56) "EYT'den 20 arkadaşımız emekli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT çıkardığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız köyde birlik beraberlik olması için böyle bir etkinlik düzenleme programı yaptık. Gönlümüzden böyle bir şey koptu. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Program güzel ve katılım sağlayan çok oldu. Katılım için tüm çevre köylerimize ve muhtarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bir başka EYT emeklisi olan Sabri Sarkın (54) ise "Gece gündüz çalıştım. Devletimiz bize EYT hakkı tanıyınca da hemen dilekçemi verdim. Yaklaşık 40 gün bekledikten sonra emekliliğim onaylandı. İlk emeklilik paramızla etli pilav dağıttık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.

Tarlada 5 lira, markette 30 liraya kadar çıkıyor!

İstanbul’da okula gitmeyip, dilenen çocuklar tek tek toplatıldı!

Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları

İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi! ’Kafes Operasyonu’nun 20 şüpheli adliyede

Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!

Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?

CHP'de kavgasız kongre yok, İstanbul kongresinde il başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma esnasında arbede yaşandı

İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor, bir çok sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor

(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir

Hamas'ın İsrail'in kentlerine sızması operasyonu sonrası dünya gündemine çok konuşulacak görüntüler düştü, işte o görüntüler

Başkan Erdoğan: Ateşe körükle gitmenin anlamı yok, Türkiye sükunet içinde elinden geleni yapmaya hazırdır

Böyle baba olur mu? Ağlayan bebeği defalarca yerden yere vurdu canice canına kıydı

Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'

Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'

İYİ Parti'de Yavaş krizi patlak verdi! 81 il kararı partiyi karıştırdı, Ankara il başkanı istifa etti

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'nin A takımı olarak bilinen, MYK belirlendi listede dikkat çeken isimler yer aldı

Başkan Erdoğan, talimatı verdi: Emeklilere ikramiye müjdesi! En düşük ve en yüksek emekliler ne kadar ikramiye alacağı belli oldu