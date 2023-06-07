Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti geçti!

Adıyaman'da, kamyon kırmızı ışıkda bekleyen otomobil ile polis aracına, çarpatarak kaza yaptı.

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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti geçti!

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobil ile polis aracına, kamyon çarptı.

KAMYON KIRMIZI IŞIKDA BEKLEYEN ARABALARA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi Sanko Kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Çiğdem Tosun idaresindeki 34 VJ 4914 plakalı otomobil ile 02 A 4842 plakalı polis aracına Mahmut Dursun idaresindeki 16 NOY 27 plakalı kamyon çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti geçti!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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