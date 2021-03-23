Karabük Eskipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Eskipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karabük Eskipazar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük Eskipazar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Eskipazar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eskipazar ilçesinin bağlı bulunduğu Karabük ilinde 243 bin 614 kişi yaşamaktadır. Karabük ili 4142 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 716 (km²) si Eskipazar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük Eskipazar nüfusu 12 bin 586 kişidir.

Karabük Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 614 kişidir.

Eskipazar İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 586 kişidir.

Eskipazar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 167 kişidir.

Karabük Eskipazar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -32,1 olarak gerçekleşmiştir.

Eskipazar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,5327 Enlem : 32,5327

Eskipazar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karabük iline bağlı bulunan Eskipazar ilçesinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Eskipazar ilçesinin bağlı olduğu Karabük İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eskipazar ilçesinin bağlı olduğu il olan Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020