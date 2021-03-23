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Karabük Safranbolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Safranbolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Karabük Safranbolu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Karabük Safranbolu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Karabük Safranbolu nüfusunun 67 bin 245 olduğu açıklandı. Haberimizde  Karabük Safranbolu yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Karabük Safranbolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Safranbolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karabük Safranbolu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük Safranbolu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Safranbolu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Safranbolu ilçesinin bağlı bulunduğu Karabük ilinde  243 bin 614 kişi yaşamaktadır. Karabük ili 4142 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 727 (km²) si Safranbolu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük Safranbolu nüfusu 67 bin 245 kişidir.

Karabük Safranbolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Safranbolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karabük Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 614 kişidir.

Safranbolu İlçe Nüfusu Kaçtır?

67 bin 245 kişidir.

Safranbolu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

15 bin 341 kişidir.

Karabük Safranbolu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -17,6 olarak gerçekleşmiştir.

Karabük Safranbolu Nüfusu 2020 - 2021 |  Safranbolu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Safranbolu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,676483      Enlem :  32,676483

Safranbolu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karabük iline bağlı bulunan Safranbolu ilçesinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Safranbolu ilçesinin bağlı olduğu Karabük İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Safranbolu ilçesinin bağlı olduğu il olan Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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