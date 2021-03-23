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Karabük Ovacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ovacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Karabük Ovacık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Karabük Ovacık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Karabük Ovacık nüfusunun 3 bin 905 olduğu açıklandı. Haberimizde  Karabük Ovacık yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Karabük Ovacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ovacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karabük Ovacık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük Ovacık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Ovacık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ovacık ilçesinin bağlı bulunduğu Karabük ilinde  243 bin 614 kişi yaşamaktadır. Karabük ili 4142 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 416 (km²) si Ovacık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük Ovacık nüfusu 3 bin 905 kişidir.

Karabük Ovacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ovacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karabük Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 614 kişidir.

Ovacık İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 905 kişidir.

Ovacık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 336 kişidir.

Karabük Ovacık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -90,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karabük Ovacık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ovacık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Ovacık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  25,963373      Enlem :  25,963373

Ovacık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karabük iline bağlı bulunan Ovacık ilçesinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Ovacık ilçesinin bağlı olduğu Karabük İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ovacık ilçesinin bağlı olduğu il olan Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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