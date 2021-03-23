Karabük Yenice Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karabük Yenice Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük Yenice nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Yenice Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenice ilçesinin bağlı bulunduğu Karabük ilinde 243 bin 614 kişi yaşamaktadır. Karabük ili 4142 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,476 (km²) si Yenice ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük Yenice nüfusu 20 bin 116 kişidir.

Karabük Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 614 kişidir.

Yenice İlçe Nüfusu Kaçtır?

20 bin 116 kişidir.

Yenice Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10 bin 810 kişidir.

Karabük Yenice Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,6 olarak gerçekleşmiştir.

Yenice İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,150415 Enlem : 26,150415

Yenice İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karabük iline bağlı bulunan Yenice ilçesinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Yenice ilçesinin bağlı olduğu Karabük İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenice ilçesinin bağlı olduğu il olan Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020