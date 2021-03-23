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Karabük Eflani Nüfusu 2020 - 2021 |  Eflani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Karabük Eflani nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Karabük Eflani nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Karabük Eflani nüfusunun 8 bin 576 olduğu açıklandı. Haberimizde  Karabük Eflani yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Karabük Eflani Nüfusu 2020 - 2021 |  Eflani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karabük Eflani Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karabük Eflani nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karabük Eflani Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eflani ilçesinin bağlı bulunduğu Karabük ilinde  243 bin 614 kişi yaşamaktadır. Karabük ili 4142 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 648 (km²) si Eflani ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karabük Eflani nüfusu 8 bin 576 kişidir.

Karabük Eflani Nüfusu 2020 - 2021 |  Eflani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Karabük Toplam Nüfusu Kaçtır?

243 bin 614 kişidir.

Eflani İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 576 kişidir.

Eflani Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 466 kişidir.

Karabük Eflani Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -28,4 olarak gerçekleşmiştir.

Karabük Eflani Nüfusu 2020 - 2021 |  Eflani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Eflani İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  32,956158      Enlem :  32,956158

Eflani İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karabük iline bağlı bulunan Eflani ilçesinin telefon alan kodu 0 370 şeklinde başlamaktadır.

Eflani ilçesinin bağlı olduğu Karabük İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eflani ilçesinin bağlı olduğu il olan Karabük ilinin plaka kodu 78 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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