Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada yargılanan sanıklara ceza yağdı. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan askerleri çarşıya taşıyan halk otobüsüne, 17 Aralık 2016'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 15 asker şehit olmuştu.

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Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada yargılanan sanıklara ceza yağdı. MİT ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen "Fırat Botan" kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'e, "nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, "hırsızlık" suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!

Kayseri'de Çarşı İzinli Askerlere Yönelik Bombalı Saldırı Davasında Karar Çıktı

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan "Fırat Botan" kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak tutuklanmıştı. Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.

Kayseri’de 15 askeri şehit eden teröristlerin cezası belli oldu! Hain teröristlere ceza yağdı!

Adalet Yerini Buldu

Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner'e, "nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, "hırsızlık" suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.'ye; "Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; "Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs" 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; "Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.

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