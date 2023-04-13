Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor

Kılıçdaroğlu'nun her defasında fakirlikten yoksulluktan bahsederek bizim lükse ihtiyacımız yok, 16 adet cumhurbaşkanlığı uçaklarını satacağının, söylemiş, ve kendisi ile ilgili mütevazi yaşam video paylaşımlarının ardından Adıyaman’a saati 240 TL özel jet ile gittiği ortaya çıktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL'lik özel jet ile yapıyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, algı oluşturmak için olduğu anlaşılan mütevazi bir yaşam şekliyle yaşadığını israfa lükse karşı olduğunu belirtmek için evinin mutfağından çektiği videoları çekip paylaşmasıyla gündem oluşturma çabaları yaptığı aksine uygulama ve davranışlarıyla açığa çıktı.

FAKİRLİK YOKSULLUK PAYLAŞIMLARI YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun her defasına israfa ve lüks yaşama karşı olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde cumhurbaşkanlığında 16 özel uçak olduğunu iddia ederek hepsini satıp yangın uçağı alacağım söyleminden sonra, Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarını yapmak için saati 240 bin TL olan özel jet uçağı kullandığı ve bu uçakla önceki gün Adıyaman’a gittiği ortaya çıktı.

2018 MODEL SPRİNTER MİNİBÜS İLE ADIYAMANA GİDİYORUZ PAYLAŞIMI YAPILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun özel jet ile Adıyaman'a geldiği ortaya çıkmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özel'in yine algı oluşturmak için bir otobüsün içinden çektiği video ile “2018 model bir sprinter minibüsle Adıyaman’a gidiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun daha önce fakirlik fukaralık yoksulluktan bahsettiği videosunu İstanbul'da geceliği 100 bin TL olan çok lüks otelde çekip gönderdiği anlaşılmış çok tepki çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL özel jet ile yapıyor

GAZETE KAĞIDI ÜZERİNDE KOCASINA YEMEK HAZIRLAYAN ANADOLU KADINI

Yine sosyal medyada dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağında gazete kağıdı üzerinde mütevazi bir Anadolu kadını görüntüsüyle yemek yapmak için sebze ayıklama görüntüsü çok tartışılıp gündem olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, lükse karşıyım demişti! Seçim çalışmalarını saati 240 bin TL özel jet ile yapıyor

KILIÇDAROĞLU "SOĞAN MI? KÖPRÜ MÜ?" PAYLAŞIMINDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, en son yine evinin mutfağından soğan fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmek için elinde soğan ile video çekmiş "soğan mı? Köprü mü?" paylaşımında bulunmuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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