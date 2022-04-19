Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu PKK/KCK'ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Operasyonu'nun başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından Türk askerine mesaj gönderdi. "Ayağınıza taş değmesin" diyen CHP liderine, gizli ittifak oldukları söylenen HDP'den azar geldi.

HDP'NİN İZNİ OLMADAN ASKERİNE BAŞARI DİLEYEMİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandığı paylaşımını gerçekleştirdi. PKK/KCK'ya yönelik operasyon için mehmetçiğe iyi dileklerini gönderen Kılıçdaroğlu, HDP sözcüsü Ebru Günay'ın merceğine takıldı.

Günay, Kılıçdaroğlu'nun mesajına tahammül edemeyerek, "Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebeb olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan." yanıtını paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan yanıt "Zavallı Kılıçdaroğlu, HDP'nin pençesine takılmış, askerine başarı bile dileyemiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

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