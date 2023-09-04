Kılıçdaroğlu tepkilerin ardından sessizliğini bozdu, ''Bilseydim atamazdım''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimler öncesi Batman'dan danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk'e ve kendisine hakaret ettiği ortaya çıkması partide ortalığı ayağa kaldırmıştı, Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

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Kılıçdaroğlu tepkilerin ardından sessizliğini bozdu, ''Bilseydim atamazdım''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atadığının ortaya çıkması partililerin büyük tepkisiyle karşılandı.

BİLSEYDİM ATAMAZDIM

Gelen tepkilerle ilgili Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç." dedi.

'SEÇİMİ KAZANSAYDIK YERE GÖĞE SIĞDIRAMAZLARDI'

Kendisine yönelik çok ağır eleştiriler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı." ifadelerini kullandı.

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