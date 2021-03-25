Kilis Elbeyli Nüfusu 2020 - 2021 |  Elbeyli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kilis Elbeyli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kilis Elbeyli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kilis Elbeyli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Elbeyli ilçesinin bağlı bulunduğu Kilis ilinde 142 bin 792 kişi yaşamaktadır. Kilis ili 1412 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 260 (km²) si Elbeyli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kilis Elbeyli nüfusu 5 bin 841 kişidir.

Kilis Toplam Nüfusu Kaçtır?

142 bin 792 kişidir.

Elbeyli İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 841 kişidir.

Elbeyli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 807 kişidir.

Kilis Elbeyli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,5 olarak gerçekleşmiştir.

Elbeyli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,725935 Enlem : 29,725935

Elbeyli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kilis iline bağlı bulunan Elbeyli ilçesinin telefon alan kodu 0 348 şeklinde başlamaktadır.

Elbeyli ilçesinin bağlı olduğu Kilis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Elbeyli ilçesinin bağlı olduğu il olan Kilis ilinin plaka kodu 79 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020