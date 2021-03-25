Kilis Musabeyli Nüfusu 2020 - 2021 |  Musabeyli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kilis Musabeyli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kilis Musabeyli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kilis Musabeyli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Musabeyli ilçesinin bağlı bulunduğu Kilis ilinde 142 bin 792 kişi yaşamaktadır. Kilis ili 1412 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 333 (km²) si Musabeyli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kilis Musabeyli nüfusu 13 bin 123 kişidir.

Kilis Toplam Nüfusu Kaçtır?

142 bin 792 kişidir.

Musabeyli İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 123 kişidir.

Musabeyli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11 bin 933 kişidir.

Kilis Musabeyli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16 olarak gerçekleşmiştir.

Musabeyli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,661238 Enlem : 26,661238

Musabeyli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kilis iline bağlı bulunan Musabeyli ilçesinin telefon alan kodu 0 348 şeklinde başlamaktadır.

Musabeyli ilçesinin bağlı olduğu Kilis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Musabeyli ilçesinin bağlı olduğu il olan Kilis ilinin plaka kodu 79 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020