Kilis Polateli Nüfusu 2020 - 2021 |  Polateli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Kilis Polateli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Kilis Polateli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Kilis Polateli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Polateli ilçesinin bağlı bulunduğu Kilis ilinde 142 bin 792 kişi yaşamaktadır. Kilis ili 1412 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 216 (km²) si Polateli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kilis Polateli nüfusu 5 bin 103 kişidir.

Kilis Toplam Nüfusu Kaçtır?

142 bin 792 kişidir.

Polateli İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 103 kişidir.

Polateli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 979 kişidir.

Kilis Polateli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Polateli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,143513 Enlem : 37,143513

Polateli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Kilis iline bağlı bulunan Polateli ilçesinin telefon alan kodu 0 348 şeklinde başlamaktadır.

Polateli ilçesinin bağlı olduğu Kilis İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Polateli ilçesinin bağlı olduğu il olan Kilis ilinin plaka kodu 79 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020