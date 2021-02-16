Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? Kocaeli'de bugün okullar tatil mi 16 Şubat 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz haftalarda 15 Şubat günü tüm köy okulları ve bağımsız anaokullarının yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu. Hazırlıklar tamamlandı ancak yoğun kar yağışı hayatı felç ettiğinde eğitime de ara verilmesine neden oldu. Kocaeli'de de okulların açılışı ertelendi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kocaeli Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

KOCAELİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Kocaeli'de okullar 17 Şubat'ta açılacak. 16 Şubat okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personeli de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacak.

Bolu'da bugün okullar tatil mi son dakika? 16 Şubat Bolu'da okullar tatil mi?

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