Bu haberimiz, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala her yerde aşk dolu mesajlar, kalpli, güllü görseller, birbirlerine sarılan çift görsellerine rastlamaktan bunalan yalnızlar için. 14 Şubat'ı yalnız geçirmek o kadar da kötü değilmiş dedirten eğlenceli içerikleri bulabileceğiniz bu haberimizde, Komik 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri | Yalnızlar için 14 Şubat geyikleri konularını sizler çin derledik. İşte detaylar...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Karar verdim, 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacam. 10 senedir çıkıyoruz birbirimizi hiç kırmadık.

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart’a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

14 Şubat’ta çalışabilecek günübirlikçi ‘’Sevgili’’ aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis…

Aşkın körkütüklüğü, kadının kör, erkeğin kütük oluşundandır.

Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür

Öyle bir severim ki seni, görmemişin sevgilisi olmuş derler.

14 şubat’ta ne yapıyorduk? Şeker mi dağıtıyoduk? Kurban mı kesiyorduk? Konuya çok uzak kaldım.

Sen sen ol, kapı önünde aşk yapma! Aşkın gözü kördür ama komşunun ki asla!

+Aşkm 14 şbtta ne naaplm? -Türkçe çalışalım.

Butun kizlar cicek olsun, ari olmazsam namerdim.

İlk sevgililer günü mesajları | En anlamlı sevgililer günü mesajları

Kizlar artik beyaz yatli prenslerini bekliyorlar.

Ruhum benim her gece gel bekliyorum seni o selvinin altinda mezarc mahmut.

Yaklaşan 14 şubat ile birlikte Türk erkeği için yılın en sıkıntılı dönemi başlamış oldu.

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

Flaş Flaş Flaş! 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonu olması sebebiyle 30 Şubat’a ertelenmiştir. Tüm sevgililere duyurulur.

14 Şubat Sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021? Sevgiliye ne hediye alınır 2021?

14 Şubat’ta el ele tutuşan sevgilileri zabıtaların toplayacağını biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü kıskançlıktan ben uydurdum.

14 Şubat yaklaşıyor ne para var ne pul ne yapacağım derken aklıma geldi, zaten benim sevgilim yok. En iyi kalkıp çay koyum.

Aklıma geliyorsun, tamam. Rüyama geliyorsun ona da tamam. Eeee, çarkına tükürdüğüm neden yanıma gelmiyorsun.

Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hafta sonu çalışıyor mu? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?

Sevenim yok, mesaj atanım yok, gizli hayranım yok, azcık hoşlanan bile yok. Ot gibi yaşıyorum.

14 Şubat’ta çalışabilecek günübirlik ”Sevgili” aranıyor. Yemek + Sinema + Çiçek + Kahve + Akşam eve servis.

YALNIZLAR İÇİN 14 ŞUBAT GEYİKLERİ

14 Şubat gelmesin; Şubat 13 çeksin, geri kalan 15 gün Mart’a eklensin. Bana hayrı yok, bari kediler bayram etsin.

Sevgililer Günü mesajları erkek için | Erkek sevgiliye 14 Şubat'ta atılacak mesajlar

14 Şubat’ta eski sevgiIime KandiI mesajı atacağım, aşka geImedi uyuz beIki imana geIir.

14 Şubat sevgililer gününü yalnız geçirenler sevgilisine hediye alamayan fakirler hepinizin sevgililer günü kutlu olsun.

Duydun mu bugün sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

Yine mi yalnızsınız? 14 şubatta sevgiliniz olmadan mı giriyorsunuz? Çare.… çare mare yok! Hadi dağılın.

Sevgili gönlüm artık ota konmanın zamanı gelmedi mi? Bak yine sevgililer günü geçiyor.

Sevgililer Günü için en güzel ve anlamlı hediye önerileri 2021

Körebe oynamak gibiydi aşk, hepimiz kördük ebemizi gördük…

Seni öpemedikten sonra götümden ne farkın var… Yine de sevgililer günümüz kutlu olsun

İç güzelliği sadece organ mafyası önemsiyor aq.

Eğer sana mesaj atmıyorsa sinirlenme. Pozitif düşün, belki de ölmüştür.

Neymiş efendim öyle birden sevemezmiş. Vade farksız 12 taksit yapıyoruz, öyle sever misin?

Sen sen ol, kapı önünde aşk yapma! Aşkın gözü kordur ama komşununki asla!

Bizi cekemediler, halat koptu canim.

Sevgililer Günü mesajları 2021| En duygusal, en güzel Sevgililer Günü mesajları

Sana sarılmayı o kadar cok seviyorum ki. Çünkü o sırada yüzüne bakmam gerekmiyor.

Seni sevecektim kıskanacak el üstünde tutacaktım kendimi sana sevdirecek bana başlayacaktım ip koptu.

Yörsan, sevgililer günü pekguzelsozler.com için kalp şeklinde kaşar yapmış, Allah’ım sen o hediyeyi veren adamın beyninden, alan kadının da şerrinden dünyayı koru.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

14 Şubat kuyumcuları kalkındırma günü.

Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 şubat emekliler günüdür bence.

Deliye her gün sevgililer günü… Seni deli gibi seven delin…

Milyonlarca yalnıza sesleniyorum, bir gün için şu ara pişman olacağınız şeyler yapmayın, bunun 15 Şubat’ı da var.

Sevgililer günü varda yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.

Kasım’da aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat’ta?

Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!

14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

14 Şubat’ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Duydun mu sevgililer günüymüş. Niye ki artık gençler günlük mü seviyorlarmış?

Sevgililer günü var da yalnızlar günü niye yok? Biz daha kalabalığız bence.

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de öküz değiliz herhalde, 4 yılda bir sevgili buluruz artık.

14 Şubat’ta eski sevgilime Kandil mesajı atacağım, aşka gelmedi uyuz belki imana gelir.