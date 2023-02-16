Konstantinos Lamprou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Lamprou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos Lamprou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos Lamprou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos Lamprou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Lamprou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Lamprou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Lamprou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Lamprou 18 Eylül 1991 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Λάμπρου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Lamprou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winny Haatrecht yapmaktadır. Konstantinos Lamprou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II futbol takımında oynamaktadır. Willem II takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Lamprou'nin Willem II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Lamprou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/koslamprou

http://www.instagram.com/koslamprou/

Konstantinos Lamprouboyu ve yaşı kaç

Konstantinos Lamprou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Lamprou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantinos Lamprou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Lamprou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Amstelv. Jgd.

1 Temmuz 2006 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2008 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2010 yılında Excelsior

31 Aralık 2010 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord

4 Temmuz 2014 yılında Willem II

30 Haziran 2015 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2015 yılında Willem II

1 Ağu 2017 yılında Ajax

16 Temmuz 2019 yılında Vitesse

1 Temmuz 2020 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2021 yılında PEC Zwolle

12 Temmuz 2022 yılında Willem II

Konstantinos Lamprou kimdir

Konstantinos Lamprou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Lamprou şuan Willem II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atromitos Elpida (-2004), Ajax (2004–2005), Amstelveen/Heemraad (2005–2006), Feyenoord (2006–2009)

Konstantinos Lamprou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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Konstantinos Lamprou nereli

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