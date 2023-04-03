Niels Van Berkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Van Berkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niels Van Berkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Niels Van Berkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Niels Van Berkel 7 Eylül 2001 tarihinde Tilburg şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Niels Van Berkel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niels Van Berkel, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Niels Van Berkel'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Niels Van Berkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Niels Van Berkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında PSV Altyapı
1 Temmuz 2011 yılında VOAB Jeugd
1 Temmuz 2014 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2016 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2018 yılında Willem II U19
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U21
Niels Van Berkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Niels Van Berkel şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VOAB (2006-2009), PSV (2009-2011), VOAB (2011-2014), Willem II (2014-2020)
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