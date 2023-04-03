Niels Van Berkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niels Van Berkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Niels Van Berkel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Niels Van Berkel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.