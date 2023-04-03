Amine Lachkar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Lachkar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amine Lachkar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amine Lachkar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.