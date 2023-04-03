Amine Lachkar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine Lachkar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine Lachkar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amine Lachkar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amine Lachkar 18 Nisan 2003 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. Hollanda,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amine Lachkar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amine Lachkar'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Amine Lachkar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amine Lachkar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21
Amine Lachkar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amine Lachkar şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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