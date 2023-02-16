Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Svensson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Svensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Svensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Svensson 19 Haziran 1998 tarihinde Teckomatorp şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Max Johan Erik Svensson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Svensson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Max Svensson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II futbol takımında oynamaktadır. Willem II takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Svensson'nin Willem II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Svensson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxesvensson/

Max Svenssonboyu ve yaşı kaç

Max Svensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Svensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Svensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Svensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2017 yılında Helsingborgs IF

11 Temmuz 2021 yılında Willem II

Max Svensson kimdir

Max Svensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Svensson şuan Willem II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teckomatorps SK (-2006), Häljarps IF (2006-2009), Helsingborgs IF (2010-2015)

Max Svensson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U20 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Max Svensson nereli

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