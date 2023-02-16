Leeroy Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leeroy Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leeroy Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leeroy Owusu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leeroy Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leeroy Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leeroy Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leeroy Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leeroy Owusu 13 Ağu 1996 tarihinde Purmerend şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leeroy Owusu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Leeroy Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Willem II futbol takımında oynamaktadır. Willem II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leeroy Owusu'nin Willem II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leeroy Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leeroyowusu/

Leeroy Owusuboyu ve yaşı kaç

Leeroy Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leeroy Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Leeroy Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leeroy Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2016 yılında Excelsior

22 Şubat 2017 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2017 yılında Almere City

30 Haziran 2018 yılında Ajax U21

3 Ağu 2018 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2020 yılında Willem II

Leeroy Owusu kimdir

Leeroy Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leeroy Owusu şuan Willem II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VPV Purmersteijn, Ajax (2004-2014)

Leeroy Owusu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Leeroy Owusu nereli

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